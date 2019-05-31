В аварии в Судогодском районе погибли мужчина, женщина и шестимесячный ребенок

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-31T11:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

30 мая около 20.00 в Судогодском районе на 7 километре дороги «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись два автомобиля - «Chevrolet Lacetti» и «ВАЗ-2115». Как сообщают в УМВД по Владимирской области, предварительная версия аварии такова: водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался едущий по ней автомобиль «ВАЗ-2115».

В Аварии погибли водитель «ВАЗ-2115» и двое его пассажиров - молодая женщина и ее шестимесячный сын. Еще два человека - вторая женщина и маленькая девочка, находившиеся в том же автомобиле, получили травмы, их отвезли в больницу, угрозы для жизни нет.

Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» и его пассажир, по предварительной информации полиции, не пострадали.

Информации о том, был ли водитель выехавшей на встречу машины пьян или трезв, пока нет. Проводится проверка.

20190530_202833.mp4.

ИСТОЧНИК KP.RU