1 июня во Владимире закроют для движения улицу Бобкова

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-31T10:26:13+03:00

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Сезон перекрытий во Владимире из-за ремонтов теплотрасс и дорог продолжается. 1 июня в 23.00 закроют для движения транспорта улицу Бобкова.

Произойдет это в районе пересечения с улицей Чайковского. Здесь, как многие знают, проходит ремонт на теплосетях владимирского филиала "Т Плюс". В ночь на 2 июня как раз будут проводиться гидравлические испытания и ремонт трубопровода тепловых сетей. В связи с этим дорога будет закрыта, начиная с 23.00 1 июня и вплоть до 6.00 2 июня. Движение транспорта предусмотрено в объезд по улицам Ново-Ямская и Чайковского.

Ремонт теплотрассы в районе сквера Чайковского проводится перед началом работ по обновления самого сквера. В этом году его должны капитально обновить, добавив детскую игровую площадку, а также создав "музыкальную тему" вокруг памятника Чайковскому. Проведение гидравлических испытания на сетях говорит о том, что работы подходят к финишу.

ИСТОЧНИК KP.RU