2019-05-31T10:26:13+03:00
Общество

1 июня во Владимире закроют для движения улицу Бобкова

Это произойдет ночью ради проведения гидравлических испытаний
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сезон перекрытий во Владимире из-за ремонтов теплотрасс и дорог продолжается. 1 июня в 23.00 закроют для движения транспорта улицу Бобкова.

Произойдет это в районе пересечения с улицей Чайковского. Здесь, как многие знают, проходит ремонт на теплосетях владимирского филиала "Т Плюс". В ночь на 2 июня как раз будут проводиться гидравлические испытания и ремонт трубопровода тепловых сетей. В связи с этим дорога будет закрыта, начиная с 23.00 1 июня и вплоть до 6.00 2 июня. Движение транспорта предусмотрено в объезд по улицам Ново-Ямская и Чайковского.

Ремонт теплотрассы в районе сквера Чайковского проводится перед началом работ по обновления самого сквера. В этом году его должны капитально обновить, добавив детскую игровую площадку, а также создав "музыкальную тему" вокруг памятника Чайковскому. Проведение гидравлических испытания на сетях говорит о том, что работы подходят к финишу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суздальскому району подарили 9 миллионов рублей на юбилей
В фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника поступила печать, которая исчезала на 50 лет
Рисунки детей из Владимирской области представили в Музее Победы
Во Владимирской области клещевой энецефалит не выявлен
Глава администрации Киржачского района приостановил членство в "Единой России"
Уничтоженные кольчугинские террористы получали инструкции из-за рубежа
Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении родителей погибшего младенца
В аварии в Судогодском районе погибли мужчина, женщина и шестимесячный ребенок
18-летний Александровец украл планшет у незнакомки
Ночью в Коврове загорелась квартира
Ивановский "Текстильщик" получил лицензию на выступление в ФНЛ
Ветераны владимирского "Торпедо" сыграли с подростками в честь дня защиты детей
Во Владимире предприниматель оставил мать без пособия по уходу за новорожденным
Вязниковец заплатил за «липовые» документы о собственности дома
Во Владимире открылся финский визовый мини-центр
Сожительница заключенного обманула свекровь на 240 тысяч рублей