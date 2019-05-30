2019-05-30T17:28:13+03:00
Спорт

Ивановский "Текстильщик" получил лицензию на выступление в ФНЛ

Но гарантий, что у клуба хватит финансирования, нет
Сергей МОРКОВКИН
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30 мая ивановский "Текстильщик", ставший победителем зоны "Запад" ПФЛ, получил условную лицензию РФС на участие в ФНЛ. До 1 июля должен устранить ряд проблем, но уже сейчас ясно, что ивановская команда в следующем сезоне выступит в Первом дивизионе.

Лицензию РФС выдал клубу под гарантийное письмо губернатора Ивановской области. Однако, на данный момент "Текстильщик" продолжает переговоры с рядом инвесторов.

Кроме того, у клуба возникли проблемы с лицензированием стадионе. Первые матчи в ФНЛ ивановская команда скорее всего проведет в Москве (Сокольники).

Ивановский "Текстильщик" выступал в первом дивизионе чемпионата России по футболу в 1992, 1993 и 2007 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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