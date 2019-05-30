Ивановский "Текстильщик" получил лицензию на выступление в ФНЛ
30 мая ивановский "Текстильщик", ставший победителем зоны "Запад" ПФЛ, получил условную лицензию РФС на участие в ФНЛ. До 1 июля должен устранить ряд проблем, но уже сейчас ясно, что ивановская команда в следующем сезоне выступит в Первом дивизионе.
Лицензию РФС выдал клубу под гарантийное письмо губернатора Ивановской области. Однако, на данный момент "Текстильщик" продолжает переговоры с рядом инвесторов.
Кроме того, у клуба возникли проблемы с лицензированием стадионе. Первые матчи в ФНЛ ивановская команда скорее всего проведет в Москве (Сокольники).
Ивановский "Текстильщик" выступал в первом дивизионе чемпионата России по футболу в 1992, 1993 и 2007 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU