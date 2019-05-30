Ветераны владимирского "Торпедо" сыграли с подростками в честь дня защиты детей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-30T16:54:39+03:00

Зеленые выиграли у красных со счетом 6:2

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30 мая в муниципальном центре здоровья (улица Мира, 59) в честь дня защиты детей, который празднуется 1 июня, прошел футбольный матч, в котором участвовали подростки, ветераны клуба "Торпедо" и члены Владимирского футбольного союза.

Матч стал также символичным открытием нового сезона летних дворовых игр во Владимире. Команды были смешанные, подростки и мастера разделились по цвету формы. Команду "зеленых" возглавил Евгений Дурнев, а "красных" - Дмитрий Вязьмикин. Помимо них вместе с подростками играли Евгений Глебов и Сергей Дубровин.

В итоге, матч закончился в пользу "зеленых" со счетом 6:2.

ИСТОЧНИК KP.RU