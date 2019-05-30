Во Владимире предприниматель оставил мать без пособия по уходу за новорожденным

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-30T16:46:18+03:00

А также еще семь человек без зарплаты

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование дела в отношении генерального директора ООО "Строй-Вариант" Ивана Сытнева, которого обвиняют в полной и частичной невыплате зарплаты и других выплат восьми своим работникам.

По версии следствия, в 2012 и 2013 годах руководитель предприятия в сфере строительства и проектирования объектов задолжал своим сотрудникам около 250 тысяч рублей. Среди потерпевших оказалась женщина, которой Сытнев задержал компенсационные выплаты и пособие по уходу за новорожденным ребенком. После возбуждения дела в июне 2013 года Сытнев дал следователю СК России признательные показания, но потом пропал и не отвечал на звонки. Его объявили в розыск и нашли 30 апреля 2019 года в Москве.

До 24 мая 2019 года Сытнев находился под домашним арестом. За это время он возместил бывшим сотрудникам ущерб. В связи с этим следователь СК России направил уголовное дело в мировой суд с ходатайством о прекращении дела и назначении мужчине лишь штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU