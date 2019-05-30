2019-05-30T16:21:08+03:00
Происшествия

Вязниковец заплатил за «липовые» документы о собственности дома

Лишь спустя 3 года он обнаружил подделку
Артем Бердник
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В ноябре 2018 года в полицию обратился житель Вязниковского района, рассказавший, о том, как внезапно обнаружил, что документы на собственность его дома и участка — поддельны. После проверки следователи возбудили уголовное дело.

В ходе следствия удалось установить, что в 2015 году потерпевший обратился к другому вязниковцу с просьбой помочь в оформлении документов и заплатил за это 34 тысячи рублей. Через некоторое время потерпевший получил нужный документ, который в итоге и оказался «липовым».

Полицейские нашли обвиняемого 42-летнего жителя Вязниковского района. Он рассказал, что поддельный документ сделал на компьютере, а деньги потратил. По информации УМВД России по Владимирской области, уголовное дело было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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