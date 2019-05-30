Во Владимире открылся финский визовый мини-центр

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-30T16:35:30+03:00

Жители города получить "Шенген", не выезжая из своего города

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30 мая во Владимире открылся визовый мини-центр. Он будет работать в офисе объединенного визового центра оператора VFS Global на улице Разина (также выдающего визы в Эстонию). Такие же центры появятся в Туле, Иванове и Калуге.

В визовом центре жители города смогут без посредников подать документы на и забрать паспорт. Он будет работать как с индивидуальными заявителями, так и с аккредитованными туристическими агенствами.

Заявления, поданные в центр, будут рассматриваться в посольстве Финляндии в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU