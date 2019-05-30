2019-05-30T15:59:36+03:00
Происшествия

Сожительница заключенного обманула свекровь на 240 тысяч рублей

За мошенничество она получила условный срок
Артём Черепанов
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Ленинский районный суд города Владимира приговорил местную 31-летнюю жительницу к 1 году лишения свободы условно. По данным прокуратуры Владимирской области, женщина сожительствовала с мужчиной, отправившимся в колонию за преступление. Спустя год, после отсидки гражданского мужа, она решила заполучить деньги его матери, живущей в Гусь-Хрустальном. Для этого женщина стала отправлять свекрови СМС-сообщения от имени мужа с просьбами перевести деньги. В сообщениях указывались реквизиты, на которые должны поступить средства.

С мая по сентябрь 2018 года свекровь переслала жене сына 240 тысяч рублей. Эти деньги она присвоила себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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