2019-05-30T15:49:48+03:00
Происшествия

19-летнего парня из Гусь-Хрустального будут судить за торговлю наркотиками на территории Владимира

Его поймали на закладке в 45 граммов
Алексей СУХОВ
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Во Фрунзенском суде города Владимира будет рассматриваться дело в отношении 19-летнего гусевчанина, которого обвиняют в незаконной торговле наркотиками в значительном и крупном размере.

Парня поймали, когда он делал две закладки во Владимире. Общий вес наркотиков составил 45 граммов. По версии прокуратуры, молодой человек был вовлечен в торговлю наркотиками через Интернет. В свое время он познакомился с неизвестным, который предложил ему забирать наркотики через тайники. О тайниках гусевчанин узнавал через мобильное приложение, куда ему поступала информация об адресах. В тайниках хранились крупные партии наркотиков. Дальше молодой человек разделял их на маленькие части и делал закладки по городу.

На одной из таких "закладок" его и поймали. Парень сознался во всем. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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