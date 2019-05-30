На Владимир надвигается гроза

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-30T14:49:34+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на областной центр надвигается дождь с грозой.

С 18 часов 30 мая до 18 часов 31 мая будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем кратковременный дождь, местами небольшой, гроза. В отдельных районах град.

Ветер ночью северо-западный 5 – 10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с., днем юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем +23…+28°C;

1 июня ночью кратковременный дождь, гроза. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем +21…+26°C;

2 июня облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +8…+13°C, днем +21…+26°C.

ИСТОЧНИК KP.RU