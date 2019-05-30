Эксперты оценили владимирские пляжи

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-30T16:21:34+03:00

Перед оценкой в местах массового отдыха была проведена работа по оборудованию

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Купальный сезон официально стартует 1 июня. Однако с учетом жаркой погоды на Верхнем Семязинском пруде и реке Клязьме, водоемах Содышка и Глубокое уже работают места массового отдыха. Все матросы-спасатели прошли специальное обучение и получили соответствующие свидетельства.

На всех пляжах имеются кабинки для переодевания, скамейки, грибки, песочницы и туалеты. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов, где отдыхающие смогут приобрести прохладительные напитки. Дно в местах массового отдыха очищено от водных растений, коряг, камней и мусора. Дополнительно был обновлен спортивный инвентарь, а спасательные посты укомплектованы всем необходимым для оказания помощи.

Что немаловажно, лабораторные исследования показали удовлетворительное состояние воды и песка. В ближайшее время Управление Роспотребнадзора подготовит официальные заключения о соответствии купательных зон, и купание будет либо разрешено, либо на пляже повесят черный флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU