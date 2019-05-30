На отдых многодетных и малообеспеченных семей Владимирской области направили более 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-30T14:01:45+03:00

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Во Владимирской области стартовала оздоровительная кампания для многодетных и малообеспеченных семей региона, которая продлится до сентября.

На организацию этого семейного отдыха в региональном бюджете предусмотрено 105 млн рублей. В пансионатах Краснодарского края бесплатно смогут отдохнуть 2,2 тысячи человек.

Для владимирских семей будет организована обширная программа, включающая творческие конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии по историческим памятникам и другим интересным местам.

Отметим, право на получение бесплатной путёвки имеют многодетные семьи (без учёта доходов) или малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно. На 1-4 детей – один сопровождающий родитель, более 4 детей – оба родителя. Право воспользоваться семейным отдыхом предоставляется единожды.

Заявления принимают и ведут очередность отделы социальной защиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU