2019-05-30T14:01:45+03:00
Общество

На отдых многодетных и малообеспеченных семей Владимирской области направили более 100 миллионов рублей

В пансионатах Краснодарского края бесплатно смогут отдохнуть 2,2 тысячи человек
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области стартовала оздоровительная кампания для многодетных и малообеспеченных семей региона, которая продлится до сентября.

На организацию этого семейного отдыха в региональном бюджете предусмотрено 105 млн рублей. В пансионатах Краснодарского края бесплатно смогут отдохнуть 2,2 тысячи человек.

Для владимирских семей будет организована обширная программа, включающая творческие конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии по историческим памятникам и другим интересным местам.

Отметим, право на получение бесплатной путёвки имеют многодетные семьи (без учёта доходов) или малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно. На 1-4 детей – один сопровождающий родитель, более 4 детей – оба родителя. Право воспользоваться семейным отдыхом предоставляется единожды.

Заявления принимают и ведут очередность отделы социальной защиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вязниковец заплатил за «липовые» документы о собственности дома
Во Владимире открылся финский визовый мини-центр
Сожительница заключенного обманула свекровь на 240 тысяч рублей
Сожительница заключенного обманула свекровь на 240 тысяч рублей
19-летнего парня из Гусь-Хрустального будут судить за торговлю наркотиками на территории Владимира
На Владимир надвигается гроза
Эксперты оценили владимирские пляжи
Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган о любви к родине
В детском отделении Областной психиатрической больницы №2 оборудована игровая комната
В Петушинском районе полицейские накрыли наркопритон
Владимирец украл компьютер из комнаты общежития
Агитпоезд Жириновского приедет в Александров, Струнино и Балакирево
В Вязниковском районе сгорел жилой дом
Футболиста из Мурома вызвали в юниорскую сборной России
Владимирцев приглашают на концерт брасс-ансамбля Городского духового оркестра
Во Владимире состоится фестиваль «День защиты детей»
В квартире 21-летнего владимирца нашли 67 граммов гашиша
Правительство оценило успехи Tele2 во Владимирской области
Москвич через соцсети растлевал владимирских школьников
В квартире с 10 кошками умерла 6-месячная девочка
В Лакинске в ванной задохнулась 12-летняя девочка
Владимирцы смогут принести на переработку мусор и бытовую технику