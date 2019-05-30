Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган о любви к родине
100 лучших авторов будут отмечены дипломами победителей
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В честь Дня России всероссийская Интернет-платформа Стенапризнаний.рф приглашает владимирцев к участию в акции под названием «С любовью, Россия», которая состоится с 5 по 15 июня.
В рамках акции пройдет конкурс на лучший слоган о любви к Родине, в котором смогут принять участие все желающие. 100 лучших авторов будут отмечены дипломами победителей, а их слоганы и портреты будут опубликованы в федеральных и региональных СМИ.
Дополнительную информацию можно найти на официальной странице ассоциации «Созидай, Россия!».
ИСТОЧНИК KP.RU