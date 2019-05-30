Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган о любви к родине

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-30T13:55:09+03:00

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В честь Дня России всероссийская Интернет-платформа Стенапризнаний.рф приглашает владимирцев к участию в акции под названием «С любовью, Россия», которая состоится с 5 по 15 июня.

В рамках акции пройдет конкурс на лучший слоган о любви к Родине, в котором смогут принять участие все желающие. 100 лучших авторов будут отмечены дипломами победителей, а их слоганы и портреты будут опубликованы в федеральных и региональных СМИ.

Дополнительную информацию можно найти на официальной странице ассоциации «Созидай, Россия!».

ИСТОЧНИК KP.RU