В детском отделении Областной психиатрической больницы №2 оборудована игровая комната

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-30T13:52:23+03:00

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Как сообщила главный врач Областной психиатрической больницы №2 Ольга Бахирева, в детском отделении есть всё необходимое для оказания качественной медицинской помощи. Теперь стал более современным и досуговый компонент.

Сейчас в детском отделении проходят лечение 26 пациентов. Среди них есть как домашние дети, так и ребята, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, патронатных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

– С помощью видеопроектора мы планируем показывать мультфильмы, которые позволят им легче перенести разлуку с родными и близкими. В свою очередь игротерапия оказывает развивающее и коррекционное воздействие, – прокомментировала Ольга Бахирева.

По словам руководителя медучреждения, детскую игровую комнату в скором времени ждет дальнейшее обновление. Здесь появятся новое напольное покрытие и шторы из светонепроницаемой ткани, чтобы изображение видеопроектора в светлое время было более четким и ярким.

ИСТОЧНИК KP.RU