В детском отделении Областной психиатрической больницы №2 оборудована игровая комната
Как сообщила главный врач Областной психиатрической больницы №2 Ольга Бахирева, в детском отделении есть всё необходимое для оказания качественной медицинской помощи. Теперь стал более современным и досуговый компонент.
Сейчас в детском отделении проходят лечение 26 пациентов. Среди них есть как домашние дети, так и ребята, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, патронатных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
– С помощью видеопроектора мы планируем показывать мультфильмы, которые позволят им легче перенести разлуку с родными и близкими. В свою очередь игротерапия оказывает развивающее и коррекционное воздействие, – прокомментировала Ольга Бахирева.
По словам руководителя медучреждения, детскую игровую комнату в скором времени ждет дальнейшее обновление. Здесь появятся новое напольное покрытие и шторы из светонепроницаемой ткани, чтобы изображение видеопроектора в светлое время было более четким и ярким.
ИСТОЧНИК KP.RU