В Петушинском районе полицейские накрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-30T13:44:35+03:00

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Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району выявили в Покрове квартиру, в которой был организован наркопритон. Оперативники задержали 45-летнего хозяина квартиры, а также двоих его друзей, вместе с которыми они постоянно употребляли наркотики.

В квартире полицейские нашли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления запрещенных веществ. Двоих гостей привлекли к административной ответственности. А в отношении организатора притона возбудили уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

УМВД России по Владимирской области напоминает:

Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:

по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный);

по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81;

ИСТОЧНИК KP.RU