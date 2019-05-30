Агитпоезд Жириновского приедет в Александров, Струнино и Балакирево
Лидера партии ЛДПР будет сопровождать губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
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2 июня во Владимирскую область снова приедет агитпоезд лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На этот раз политик посетит северо-западную часть региона. Поезд сделает остановки в Александрове, Стунине и Балакиреве.
Стоять на станциях поезд будет не более 20 минут. Свои вопросы жителей Владимирской области просят направлять в письменном виде.
В Струнино поезд приедет в 9.47, в Александров - в 10.17, в Балакирево - 16.33.
Отметим, что сопровождать главу партии ЛДПР в поездке будет губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
ИСТОЧНИК KP.RU