Агитпоезд Жириновского приедет в Александров, Струнино и Балакирево

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-30T12:33:31+03:00

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2 июня во Владимирскую область снова приедет агитпоезд лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На этот раз политик посетит северо-западную часть региона. Поезд сделает остановки в Александрове, Стунине и Балакиреве.

Стоять на станциях поезд будет не более 20 минут. Свои вопросы жителей Владимирской области просят направлять в письменном виде.

В Струнино поезд приедет в 9.47, в Александров - в 10.17, в Балакирево - 16.33.

Отметим, что сопровождать главу партии ЛДПР в поездке будет губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU