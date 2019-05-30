В Вязниковском районе сгорел жилой дом
Площадь пожара составила 48 квадратных метра
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В районе четырех утра 30 мая в д. Липовская Усадьба Вязниковского района район загорелся частный жилой дом. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU