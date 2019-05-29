Футболиста из Мурома вызвали в юниорскую сборной России
Кирилл Косарев вызыван в национальную команду уже во второй раз
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17-летний нападающий футбольного клуба "Муром" Кирилл Косарев вызван в сборную России U-18.
Теперь футболисту предстоит защищать честь страны на турнире "Мемориал Валентина Гранаткина". В соревнованиях принимают участие юниорские сборные Болгарии. Индии, Молдовы, Аргентины, Армении, Греции Ирана, Киргизии, Таджикистана и Турции.
Как сообщает официальный сайт ФК "Муром", Кирилл вызыван в национальную команду уже во второй раз.
ИСТОЧНИК KP.RU