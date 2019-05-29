2019-05-29T18:50:17+03:00
Спорт

Футболиста из Мурома вызвали в юниорскую сборной России

Кирилл Косарев вызыван в национальную команду уже во второй раз
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17-летний нападающий футбольного клуба "Муром" Кирилл Косарев вызван в сборную России U-18.

Теперь футболисту предстоит защищать честь страны на турнире "Мемориал Валентина Гранаткина". В соревнованиях принимают участие юниорские сборные Болгарии. Индии, Молдовы, Аргентины, Армении, Греции Ирана, Киргизии, Таджикистана и Турции.

Как сообщает официальный сайт ФК "Муром", Кирилл вызыван в национальную команду уже во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирцев приглашают на концерт брасс-ансамбля Городского духового оркестра
Во Владимире состоится фестиваль «День защиты детей»
В квартире 21-летнего владимирца нашли 67 граммов гашиша
Правительство оценило успехи Tele2 во Владимирской области
Москвич через соцсети растлевал владимирских школьников
В квартире с 10 кошками умерла 6-месячная девочка
В Лакинске в ванной задохнулась 12-летняя девочка
Владимирцы смогут принести на переработку мусор и бытовую технику
Два владимирских музея впервые участвуют в Международном фестивале «Интермузей»
Владимирская область поборется за звание «Литературный флагман России»
Владимирцев просят приносить на джазовый фестиваль бубны и погремушки
Представительство Владимирской области в Москве отремонтируют за 12,2 миллиона рублей
Во владимирском горсовете представили нового депутата
В Общественной палате РФ представили новый проект, объединяющий благотворительные фонды и ведущие клиники
Прокуратура заставила Следком возбудить уголовное дело об убийстве женщины в Радужном
Во Владимире 1 июня перекроют центр, а троллейбус №5 заменят автобусом
Энергетики «Т Плюс» подарили книги слабовидящим детям во Владимире
На перекрестке Большой Нижегородской и улицы Мира сломался светофор
Во Владимире ограничат движение транспорта на время крестного хода
Владимирский магазин закрыли из-за шумного оборудования
Ночью во Владимире сгорели два припаркованных автомобиля
«Ростелеком» предложил внедрить во Владимире проект «Цифровой школы»
В Гусь-Хрустальном рабочий, закончив ремонт, украл из квартиры хрусталь
Кандидатов на пост главы Коврова представят в начале июля
УФСБ по Владимирской области задержало очередного религиозного экстремиста
Убившая новорожденного ребенка жительница Кольчугино проведет в СИЗО еще месяц
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Владимирцев приглашают почитать стихи Пушкина