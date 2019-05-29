2019-05-29T18:34:43+03:00
Общество

Во Владимире состоится фестиваль «День защиты детей»

Участники смогут бесплатно взять вещи для малышей
Алексей СУХОВ
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1 июня в Областном доме молодежи ( ул. Дзержинского, 5) состоится фестиваль «День защиты детей». Состоятся мастер-классы, семинары и практикумы для родителей, посвященные обучению детей безопасному поведению на улице и в Интернете, оказанию ребенку первой медицинской помощи и формированию оптимальной развивающей среды.

Кроме того, для будущих мам пройдут занятия на тему подготовки к родам. Также состоится специальный обучающий квест, в ходе которого будущие родители узнают, как правильно ухаживать за малышом и делать ему массаж.

Для участников фестиваля будет организован «фримаркет», где мамы смогут бесплатно взять подходящие детские вещи в хорошем состоянии или оставить вещи, из которых малыши уже выросли.

На фестивале предусмотрено чаепитие и неформальное общение молодых родителей.

За регистрироватьсфя можно по ссылке.

Начало – в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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