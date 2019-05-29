Во Владимире состоится фестиваль «День защиты детей»
1 июня в Областном доме молодежи ( ул. Дзержинского, 5) состоится фестиваль «День защиты детей». Состоятся мастер-классы, семинары и практикумы для родителей, посвященные обучению детей безопасному поведению на улице и в Интернете, оказанию ребенку первой медицинской помощи и формированию оптимальной развивающей среды.
Кроме того, для будущих мам пройдут занятия на тему подготовки к родам. Также состоится специальный обучающий квест, в ходе которого будущие родители узнают, как правильно ухаживать за малышом и делать ему массаж.
Для участников фестиваля будет организован «фримаркет», где мамы смогут бесплатно взять подходящие детские вещи в хорошем состоянии или оставить вещи, из которых малыши уже выросли.
На фестивале предусмотрено чаепитие и неформальное общение молодых родителей.
За регистрироватьсфя можно по ссылке.
Начало – в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU