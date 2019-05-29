Правительство оценило успехи Tele2 во Владимирской области

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-29T16:03:12+03:00

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подвели итоги работы мобильных операторов по расширению покрытия сетей 4G/3G/2G и улучшению качества связи. Во Владимирской области высокую оценку и благодарность за значительный вклад в развитие отрасли получил оператор Tele2 и директор филиала компании Юрий Рогожкин.

Благодаря масштабной работе, проделанной сотрудниками Tele2, сегодня жители всех районных центров и большинства сел и поселков Владимирской области могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом оператора. Для этого с начала 2018 года компания развернула покрытие в 6 районных центрах и почти в 70 селах и поселках Владимирской области. Кроме того, качественный сигнал сети Tele2 стал доступен на большей части протяженности автомобильных и ж/д дорог, а также в популярных местах загородного отдыха.

При этом во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муроме и других районных центрах, где постоянно растет число клиентов Tele2, оператор дополнительно установил на базовые станции современное оборудование. Это позволило увеличить скорость интернета 4G/3G и обеспечить высококачественную мобильную связь даже в часы пиковых нагрузок.

Юрий Рогожкин, директор владимирского филиала Tele2:

«Приятно, что вклад Tele2 в развитие телеком-отрасли в регионе высоко оценили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Чтобы новейшие технологии и услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета Tele2 были одинаково доступными как в крупных городах, так и в маленьких селах и поселках на краю области, мы ежедневно делаем масштабную работу по развитию инфраструктуру и мониторингу работы сети. В результате мы помогаем стирать границы и расстояния между людьми, и даем владимирцам возможность быть на связи».

ИСТОЧНИК KP.RU