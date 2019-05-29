Москвич через соцсети растлевал владимирских школьников

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-29T15:43:35+03:00

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Домодедовский районный суд города Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного 37-летнего жителя, признанного виновным в растлении пятерых школьников из Владимирской области. Кроме того, мужчина заплатит штраф в 100 тысяч рублей и будет принудительно лечиться у психиатра в амбулаторных условиях.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, в 2017 году мужчина через социальные сети вступал в переписку с детьми 12 и 13 лет, отправляя им порнографические фотографии. Шантажируя школьников и применяя различные угрозы, он требовал их такие же снимки самим и высылать фотографии ему.

Для сокрытия своей деятельности, мужчина пользовался разными аккаунтами.Вмешательство в происходящее родителей и педагогов потерпевших позволило пресечь преступную деятельность жителя столицы.

Следователем СК России во взаимодействии с отделом «К» регионального управления МВД были получены неопровержимые доказательства его причастности к содеянному.

ИСТОЧНИК KP.RU