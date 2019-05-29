2019-05-29T14:57:22+03:00
Происшествия

В квартире с 10 кошками умерла 6-месячная девочка

Малышку нашли в кроватке без признаков жизни
Вероника ПАНИНА
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27 мая в полицию Владимира поступил звонок от медиков «скорой помощи» - их вызвали к полугодовалому ребенку. Врачи, приехав по вызову, обнаружили шестимесячную девочку без сознания, начали реанимацию, однако спасти ее не смогли.

В квартиру тут же приехала группа сотрудников полиции и Следкома. Родители рассказали, что нашли малышку в кроватке без признаков жизни. Перед этим, минут за 20, мать покормила ребенка и положила в кроватку, затем вышла на кухню, а отец - в ванную. Вернувшись, обнаружили бездыханного ребенка и вызвали «скорую».

- При осмотре места происшествия следователем СК России установлено, что семья проживает в квартире в условиях антисанитарии, в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и животных (в одной из комнат содержатся более 10 кошек), - рассказали во владимирском Следкоме.

Сейчас назначена экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кстати, в семье растет еще один маленький ребенок - мальчик 3 лет. Его сейчас забрали из семьи и после обследования в ОДКБ передали под присмотр в детский приют. Суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав. Также следствие оценит работу с семьей органов опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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