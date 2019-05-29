2019-05-29T14:56:35+03:00
Происшествия

В Лакинске в ванной задохнулась 12-летняя девочка

В доме был неправильно подключен газовый водонагреватель
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту гибели 12-летней девочки в Лакинске. Школьница задохнулась угарным газом в ванной утром 27 мая.

Следствие установило, что в день гибели девочка была дома со старшей сестрой. Около 9.40 она решила принять ванну. Через полчаса старшая сестра забеспокоилась, девочка долго не выходила. Решив проверить, все ли в порядке, она открыла дверь ванной и обнаружила сестру без сознания.

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть ребенка. Следком сообщает, что в ванной комнате был установлен газовый нагреватель, у которого выхлоп шел не дымоход, а в вентиляцию. В свою очередь, у вентиляции была обратная тяга. То есть, во время работы нагревателя, выхлопы (угарный газ) шли прямо в ванную.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в рамках которого продолжится сбор и закрепление данных, в том числе по выяснению обстоятельств установления газового оборудования в квартире.

Следком отмечает, что семья, где воспитывалась погибшая девочка, характеризуется положительно и тяжело переживает потерю ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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