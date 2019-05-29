Владимирцы смогут принести на переработку мусор и бытовую технику

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-29T14:54:49+03:00

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2 июня с 12 до 14 часов во Владимире пройдет очередная экологическая акция. Она направлена на популяризацию раздельного сбора отходов,.

Организаторы будут принимать вторичное сырье у населения для последующей переработки, а также крупную бытовую и оргтехнику (независимо от размера).

На площадке возле кинотеатра «Киномакс-Буревестник» будут размещены контейнеры для приема различных типов отходов (стекло, пластик, бумага, батарейки и т. д.).

Бесплатный вывоз вышедшей из строя крупногабаритной техники (например, холодильников) будет осуществляться по заявкам. Организаторы акции сообщили: для этого на номер 8-926-758-82-12 надо направить смс, указав имя, адрес, объем и вид техники (например «Иван, ул. Лакина, 17, 1 холодильник»).

ИСТОЧНИК KP.RU