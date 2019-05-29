2019-05-29T14:44:12+03:00
Общество

Два владимирских музея впервые участвуют в Международном фестивале «Интермузей»

На фестиваль поехали музеи из Киржачского и Ковровского районов
Алексей СУХОВ
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С 30 мая по 2 июня в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт XXI Международный фестиваль музеев «Интермузей», организованный Министерством культуры РФ.

Впервые в нём примут участие два новых музея региона – частный «Музей меди и латуни. Дом Аргуна» из Киржачского района и «Усадьба двух генералов» из села Павловское Ковровского района.

Форум включает насыщенную деловую и культурную программы, в которых примут участие представители областных и муниципальных музеев Владимирской области. По традиции во время фестиваля будет организована выставка российских и зарубежных музеев.

Ежегодно фестиваль «Интермузей» объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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