2019-05-29T14:37:54+03:00
Общество

Владимирская область поборется за звание «Литературный флагман России»

Победитель 2019 года будет определён в октябре
Алексей СУХОВ
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Владимирская область заявила о готовности участвовать в пятом Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» на звание «Литературный флагман России-2019».

Соревнование призвано оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, в повышение доступности чтения.

Победителя будет определять компетентное жюри, в которое вошли представители книжного и библиотечного сообществ, общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели.

Преимущество отдается проектам, направленным на поддержание или создание новых литературных традиций региона. Принимаются во внимание также данные о книжной инфраструктуре – магазинах, библиотеках, издательствах.

Победитель 2019 года будет определён в октябре, а торжественная церемония награждения состоится в ноябре в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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