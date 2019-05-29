2019-05-29T14:33:27+03:00
Звезды

Владимирцев просят приносить на джазовый фестиваль бубны и погремушки

Вместе с музыкантами зрители смогут устроить оригинальный джем-сейшн
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено филармониейфото предоставлено филармонией
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В этом году Международный фестиваль «ДЖАЗ-ГРОМ» отметит свой пятилетний юбилей!

30 мая на сцене филармонии выступит ансамбль «Esh» - один из немногих московских коллективов, который играет «самба-джаз». Музыканты исполняют собственные оригинальные пьесы и произведения известных бразильских композиторов, используя свои авторские аранжировки. К ним присоединится постоянный участник фестиваля струнный оркестр из Владимира High Life Jazz Orchestra.

Кроме того, «Эрлангенский дом»пригласил на концерт один из лучших коллективов Германии «Universal Ensemble». Он представит завораживающую музыку Ближнего Востока, пленительные мелодии Аравии, а также композиции в собственном оригинальном стиле.

Зрителей просят принести на концерт маракасы, кастаньеты, тамбурины, бубны, погремушки и устроить вместе с участниками фестиваля оригинальный джем-сейшн!

31 мая на сцену выйдут «Фонограф-Джаз-Квартет» Сергея Жилина и Большой джазовый оркестр Республики Татарстан.

Цена билетов: 800-1500 рублей. Абонемент на 2 дня - 1200, 1800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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