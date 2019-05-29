Представительство Владимирской области в Москве отремонтируют за 12,2 миллиона рублей
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области разместил аукцион на ремонт фасада, крыши внутреннего двора здания московского представительства региона. На него готовы потратить 12,2 миллиона рублей. Ремонт должен завершиться в сентябре.
По проекту, у одноэтажного здания в Скорняжном переулке должно появиться крыльцо с полуколоннами. На въезде во внутренний двор сделают новые кованные ворота, у входа повесят четыре флага и два герба. Украшать здание будет объемная вывеска "Представительство Владимирской области" и подсветка. Кроме того, невысокий особняк в центре Москвы украсят лепниной ручной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU