Во владимирском горсовете представили нового депутата

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-29T13:31:44+03:00

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29 мая на заседании владимирского горсовета был представлен новый депутат. Им стал представитель ЛДПР Андрей Усов, занявший место ушедшего в ЗС региона советником партии Валерия Пузанова. Некогда самый бедный депутат города в свою очередь провел в СНД Владимира ровно два года, а свое место получил после ухода на должность начальника управления ЖКХ администрации города Владимира однопартийца Ильи Потапова (ныне работает директором департамента ЖКХ администрации Владимирской области). Отметим, что Потапов избирался в горсовет по партийному списку, потому дополнительные выборы на его место в обоих случаях не потребовались.

Андрей Усов - бизнесмен, коммерческий директор ООО "Пивоварня купца Андреева". Родился в 1978 году, закончил Владимирский государственный университет. В 2015 году участвовал в выборах депутатов владимирского горсовета, в 2018 - в выборах депутатов ЗС региона.

ИСТОЧНИК KP.RU