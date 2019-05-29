Прокуратура заставила Следком возбудить уголовное дело об убийстве женщины в Радужном

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-29T12:47:42+03:00

Подозреваемый в убийстве отправлен под стражу

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Прокуратура Владимирской области по материалам проверки Следственного комитета добилась возбуждения уголовного дела по факту убийства жительницы города Радужного. Ранее Следком, несмотря на данные, свидетельствовавшие о криминальном характере смерти женщины, отказывал в возбуждении дела.

Труп женщины был найден 5 июля 2018 года в квартире жилой пятиэтажки. На теле было множество повреждений. Экспертиза показала, что женщина умерла на месте преступления.

27 мая спустя четыре дня после возбуждения уголовного дела решением Октябрьского районного суда города Владимира подозреваемый в убийстве женщины был заключен под стражу на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU