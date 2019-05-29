Во Владимире 1 июня перекроют центр, а троллейбус №5 заменят автобусом
В День защиты детей - 1 июня - с 7.00 до 14.30 изменят маршруты движения общественного транспорта.
- автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 17, 27, 36 на участке от улицы Студеная Гора до улицы Луначарского поедут по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали;
- автобусы маршрутов №№ 12С, 15, 22, 25, 26, 28 на участке от улицы Студеная Гора до Соборной площади проследуют в объезд по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина.
Движение троллейбусов:
№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»;
№№ 2 и 8 - работать не будут;
№ 5 - будет заменен автобусом, следующим по маршруту: «ул.Фатьянова - пр-кт Ленина - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — Вокзал». Стоимость проезда и льготы, действующие в троллейбусе, сохранятся.
№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.
Остальные маршруты - без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU