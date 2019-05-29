Во Владимире 1 июня перекроют центр, а троллейбус №5 заменят автобусом

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-29T12:20:27+03:00

Троллейбусы № 2 и 8 работать не будут

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В День защиты детей - 1 июня - с 7.00 до 14.30 изменят маршруты движения общественного транспорта.

- автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 17, 27, 36 на участке от улицы Студеная Гора до улицы Луначарского поедут по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали;

- автобусы маршрутов №№ 12С, 15, 22, 25, 26, 28 на участке от улицы Студеная Гора до Соборной площади проследуют в объезд по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина.

Движение троллейбусов:

№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»;

№№ 2 и 8 - работать не будут;

№ 5 - будет заменен автобусом, следующим по маршруту: «ул.Фатьянова - пр-кт Ленина - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — Вокзал». Стоимость проезда и льготы, действующие в троллейбусе, сохранятся.

№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.

Остальные маршруты - без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU