Энергетики «Т Плюс» подарили книги слабовидящим детям во Владимире

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-29T12:18:53+03:00

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Комплекты с иллюстрированными книгами для маленьких детей с проблемами зрения, отпечатанными в рамках грантовой программы Группы «Т Плюс», получили 29 мая воспитанники специализированных групп детского сада №128 города Владимира.

Книги «Сказки о лисичках», «Сказки о животных» и «Сказки о музыке», изданные фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при поддержке «Т Плюс», отпечатаны с использованием сложных полиграфических технологий, облегчающих тактильное восприятие. Занятия с использованием таких книг способствуют коррекции остаточного зрения, развитию осязания и речи детей, их социальной адаптации. В комплекте с книгами вручались электронные устройства для их озвучивания «Волшебный карандаш» и разнообразные развивающие и обучающие материалы – приложения на шрифте Брайля, пакет-декорации для настольного театра, трехмерные фигурки сказочных персонажей, модели инструментов симфонического оркестра.

«Слабовидящие дети особенно нуждаются в поддержке, ведь им так непросто получать знания и приспосабливаться к жизни в большом окружающем мире. Мы хотим помочь им в этом и рассчитываем, что наши подарки принесут им и радость, и пользу», – отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU