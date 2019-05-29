Во Владимире ограничат движение транспорта на время крестного хода
2 июня - с 20.00 до 22.00, а 3 июня - с 10.45 до 11.00
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Во Владимире во время проведения Крестного хода в честь Боголюбской иконы Божьей Матери будет ограничено движение автомобилей:
2 июня с 20.00 до 22.00 по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до ФАД М-7 «Волга». Транспорт будет направлен в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга»;
3 июня с 10.45 до 11.00 по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Объехать можно по Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе.
ИСТОЧНИК KP.RU