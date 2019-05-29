Владимирский магазин закрыли из-за шумного оборудования

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-29T11:07:24+03:00

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Владимирец, живущий в доме №18 по улице Труда, живший прямо над продуктовым магазином, пожаловался в региональное отделение Роспотребнадзора на громкую работу холодильников, мешавший ему отдыхать. Проверка показала, что жалобы вполне обоснованы: ночью уровень шума в его квартире превышал допустимый уровень и составляет 29 дБА при норме 25дБА, пять шумящих холодильников были расположены под комнатой владимирца с нарушением требований к их размещению. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Владимирской области посчитали, что постоянный монотонный шум влияет на психоэмоциональное состояние горожанина, составили протокол об административном нарушении и по решению Фрунзенского районного суда работа магазина приостановлена на десять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU