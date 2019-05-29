«Ростелеком» предложил внедрить во Владимире проект «Цифровой школы»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-29T10:51:53+03:00

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«Ростелеком» принял участие в межрегиональной научно-практической конференции «Цифровая образовательная среда», организованной департаментом образования администрации Владимирской области и Владимирским институтом развития образования имени Л.И. Новиковой при участии Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти, эксперты в области цифровизации образования, инновационных педагогических технологий, представители школ, организаций науки и высшего образования, сферы ИТ-индустрии.

Участники представили инновационные инфраструктурные и интеллектуальные решения для создания современной системы образования Владимирского региона. Владислав Кривохат, заместитель директора филиала «Ростелекома» представил проект «Цифровая школа» – пакет услуг по созданию цифровой сервисной инфраструктуры в образовательных учреждениях на базе единой сети передачи данных. Его воплощение позволит проводить уроки онлайн, пользоваться электронной библиотекой, обеспечить электронную пропускную систему, создать единый архив хранения электронных документов, а также системы конференц-связи и IP-телефонии.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

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«Проект «Цифровая школа» позволяет решить целый комплекс задач – учебных, исследовательских, профессиональных и социальных. Решение «Ростелекома» имеет модульную структуру, в которую входят отдельные части и сервисы, способные работать как независимо, так и в единой системе. Но внедрение одного модуля поможет решить одну конкретную проблему, а комплексная модернизация школы позволит вывести учебный процесс на совершенно новый уровень. И я уверен, что с цифровизацией лучше не затягивать. Ведь мы говорим не просто о технической «оцифровке» отдельных процессов, а, возможно, об изменении структуры и содержания образовательного процесса в целом».

Специалисты «Ростелекома» уже успешно внедрили во Владимирской области некоторые элементы «Цифровой школы». Например, системы контроля и управления доступом (СКУД) установлены в школах Владимира, Гусь-Хрустального, Вязниковского районов, а также в Красногорбатской школе Селивановского района.

В ходе конференции специалисты «Ростелекома» сообщили, что компания ведёт подбор образовательных организаций для участия в пилотной программе «Умная школа» во Владимире. В этих учреждениях будут реализованы решения для повышения энергоэффективности: умный свет, умная кухня и умное отопление. Наибольшую пользу эта программа принесёт школам, расположенным в старых зданиях. Ведь чем «взрослее» помещение, тем заметнее будет эффект от предложенных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU