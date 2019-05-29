2019-05-29T10:11:33+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном рабочий, закончив ремонт, украл из квартиры хрусталь

А что еще можно было украсть в Гусь-Хрустальном?
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже.

По данным УМВД, обвиняемый в ноябре прошлого года делал ремонт в доме жительницы Гусь-Хрустального. Он увидел изделия из хрусталя и решил их украсть. После ремонта женщина заметила, что на месте нет ее хрусталя, и обратилась в полицию.

Но мужчина уже успел продать хрусталь за 90 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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