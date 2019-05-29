В Гусь-Хрустальном рабочий, закончив ремонт, украл из квартиры хрусталь
А что еще можно было украсть в Гусь-Хрустальном?
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже.
По данным УМВД, обвиняемый в ноябре прошлого года делал ремонт в доме жительницы Гусь-Хрустального. Он увидел изделия из хрусталя и решил их украсть. После ремонта женщина заметила, что на месте нет ее хрусталя, и обратилась в полицию.
Но мужчина уже успел продать хрусталь за 90 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU