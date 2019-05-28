Кандидатов на пост главы Коврова представят в начале июля

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-28T17:27:22+03:00

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Депутаты комитет по местному самоуправлению ковровского горсовета рассмотрели порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города и порядок его избрания горсоветом. Конкурсную комиссию будут представлять шесть человек, трое из которых будут назначены из горсовета, еще трое - из администрации Владимирской области. Кандидатов на должность главы города представят не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий действующего главы города Анатолия Зотова (25 сентября). По данным ковровского горсовета, конкурс будет объявлен 8 июля.

Отметим, что прямые выборы главы города Коврова должны были состояться 8 сентября 2019 года. Однако местные депутаты потребовали отмены прямых выборов и замены их на конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU