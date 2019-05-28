2019-05-28T15:19:14+03:00
Общество

УФСБ по Владимирской области задержало очередного религиозного экстремиста

Он получил девять лет колонии строгого режима
Артём Черепанов
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Московский окружной военный суд приговорил 38-летнего выходца из Центрально-Азиатского региона к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в пособничестве терроризму. Деятельность осужденного была пресечена УФСБ по Владимирской области.

По данным следствия, мигрант придерживался идей радикального ислама. Он разместил в открытом доступе аудиозапись с призывами к терроризму. Кроме того, осужденный через электронные кошельки собирал средства на нужды террористического характера.

Помимо срока и штрафа, суд лишил осужденного права заниматься администрированием сайтов и форумов на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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