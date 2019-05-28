УФСБ по Владимирской области задержало очередного религиозного экстремиста
Московский окружной военный суд приговорил 38-летнего выходца из Центрально-Азиатского региона к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в пособничестве терроризму. Деятельность осужденного была пресечена УФСБ по Владимирской области.
По данным следствия, мигрант придерживался идей радикального ислама. Он разместил в открытом доступе аудиозапись с призывами к терроризму. Кроме того, осужденный через электронные кошельки собирал средства на нужды террористического характера.
Помимо срока и штрафа, суд лишил осужденного права заниматься администрированием сайтов и форумов на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU