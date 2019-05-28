2019-05-28T14:53:18+03:00
Происшествия

Убившая новорожденного ребенка жительница Кольчугино проведет в СИЗО еще месяц

Ей грозит до 20 лет колонии
Артём Черепанов
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Кольчугинский городской суд продлил срок пребывания 24-летней местной жительницы под стражей на один месяц. Ее обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери. Срок пребывания подозреваемой должен был завершиться 28 мая.

Уголовное дело в отношении 24-летний бывшей воспитательницы коррекционного интерната расследует региональный Следком. По данным следствия, трагедия произошла 29 декабря прошлого года. Женщина рассказала, что девочка капризничала, за что мать несколько раз ударила ребенка руками. Увидев, что малышка закатила глаза, женщина испугалась и побежала к соседке.

Следствие считает, что женщина не совсем верно описывает события и разрабатывает версию с умышленным убийством. Дело в том, что сожитель экс-воспитательницы заметил странности в поведении матери малышки тремя днями ранее. В тот день девочка травмировалась во время купания. Молодой человек просил сожительницу более не допускать подобного. У следствия есть основания полагать, что мать и ранее била девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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