Владимирцев приглашают почитать стихи Пушкина

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-28T14:05:31+03:00

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6 июня отмечается 220-летие со дня рождения Александра Пушкина. В этот день Центральная городская библиотека приглашает всех на праздник пушкинской поэзии «Отечества он слава и любовь», который состоится в 10:30 на Пушкинском бульваре.

Встречать гостей праздника будет няня Пушкина Арина Родионовна. Она расскажет о том, каким Александр Сергеевич был в детстве, как любил слушать сказки, как учился в лицее, как начал писать стихи.

Ребят ждет встреча и с героями сказок Пушкина. Кот ученый, царица из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» загадают детям свои загадки и определят лучших знатоков творчества поэта.

В заключение всем присутствующим представится возможность почитать любимые стихи Пушкина и признаться в любви к Солнцу русской поэзии.

При условии плохой погоды праздник состоится в Центральной детской библиотеке по адресу: Б. Московская, 31

ИСТОЧНИК KP.RU