Министр спорта России наградил воспитанников Лухтоновской школы-интерната
Министр спорта России Павел Колобков вручил награды воспитанникам Лухтоновской школы-интерната, которые заняли первое место в соревнования по мини-футболу, прошедших с 16 по 19 мая 2019 года в Москве в рамках VIII Всероссийской детской спортивной олимпиады.
В других дисциплинах представители команды Владимирской области также показали хорошие результаты. В личном зачете девушки Лухтоновского интерната стали лучшими в прыжках в длину, а юноши завоевали серебряные медали в прыжках в длину и беге на 60 метров.
В общекомандном зачете ребята из Лухтоновской школы-интерната заняли 16 место. Всего в олимпиаде участвовали 24 команды из различных регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU