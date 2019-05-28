Министр спорта России наградил воспитанников Лухтоновской школы-интерната

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-28T13:57:54+03:00

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Министр спорта России Павел Колобков вручил награды воспитанникам Лухтоновской школы-интерната, которые заняли первое место в соревнования по мини-футболу, прошедших с 16 по 19 мая 2019 года в Москве в рамках VIII Всероссийской детской спортивной олимпиады.

В других дисциплинах представители команды Владимирской области также показали хорошие результаты. В личном зачете девушки Лухтоновского интерната стали лучшими в прыжках в длину, а юноши завоевали серебряные медали в прыжках в длину и беге на 60 метров.

В общекомандном зачете ребята из Лухтоновской школы-интерната заняли 16 место. Всего в олимпиаде участвовали 24 команды из различных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU