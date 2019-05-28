Суздаль вошел в тройку популярных малых городов для поездок по России летом

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-28T13:46:26+03:00

За 2,5 суток в древнем городе придется потратить 8 тысяч рублей

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие малые города популярные у туристов для летних поездок в этом году.

Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области лидируют для поездок самостоятельных туристов летом 2019 года.

Туристы бронируют летний отдых в малых городах на период от 2,5 дней в Суздале до 7 дней в Олонце и потратят на аренду жилья от 2,5 тысяч рублей в сутки в Бахчисарае до 9 тысяч рублей в сутки в Суздале за дом на две-три семьи.

Дешевле всего проживание обойдется в Крыму, дороже - в городах Золотого кольца России.

Самый длительный отдых в малых городах в этом году бронируют в Карелии - на 7 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU