В Меленковском районе наркоман выращивал коноплю на дачном участке

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-28T12:37:25+03:00

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Житель деревни Кондаково Меленковского района - наркоман со стажем. 46-летний мужчина давно состоит на учете у нарколога. Как известно, наркоманам запрещено управлять автомобилем, тем не менее, в октябре прошлого года мужчина попался сотрудникам ГИБДД именно за рулем - будучи «под кайфом», он ехал на машине, к счастью, никого не задавил. На следующий день полиция провела обыск у него дома, в деревне Кондаково, и обнаружила семена и ботву конопли в особо крупном размере.

Как выяснилось, коноплю он выращивал на участке недалеко от деревни, и потреблял ее исключительно самостоятельно, никому не продавая. Поэтому, когда дело дошло до Меленковского суда, приговор оказался нестрогим: 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU