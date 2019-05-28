1 июня на полдня закроют центр Владимира

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-28T11:22:03+03:00

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1 июня власти Владимира устроят день Пряника, приуроченный к другому празднику - Дню защиты детей. В связи с этим практически на полдня будет закрыт центр города. Водителям придется с 7.00 до 14.30 ехать в объезд.

В 7 утра закроют улицы Дворянская и Большая Московская на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Лыбедская магистраль, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

При этом еще одно перекрытие будет в период с 10.30 до 10.40. В эти десять минут закроют для транспорта улицы Дворянская и Большая Московская на участке от улицы Студеная гора до улицы Столетовых. Объезд будет осуществляться по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Лыбедская магистраль, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской.

ИСТОЧНИК KP.RU