В Юрьев-Польском районе вспыхнул частный дом
Выгорело 10 квадратных метров жилища
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Информация о пожаре в частном доме с селе Елох Юрьев-Польского района на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 8-20 28 мая, сообщает пресс-службы ведомства.
На место выехали пожарные подразделения Юрьев- Польского гарнизона. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров жилища. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось шесть человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU