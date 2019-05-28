2019-05-28T11:06:34+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском районе вспыхнул частный дом

Выгорело 10 квадратных метров жилища
Ольга МАКАРОВА
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Информация о пожаре в частном доме с селе Елох Юрьев-Польского района на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 8-20 28 мая, сообщает пресс-службы ведомства.

На место выехали пожарные подразделения Юрьев- Польского гарнизона. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров жилища. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось шесть человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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