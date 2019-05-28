Во Владимире на Клязьме в районе ТЭЦ выловили тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-28T11:02:36+03:00

Утонули они или нет предстоит выяснить правоохранительным органам

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, трагедия произошла 25 мая на Клязьме в районе ТЭЦ. Из реки выловили тела двух мужчин.

Сперва было найдено одно тело - около 10 утра его обнаружил рыбак, он же позвонил спасателям.

Сотрудники городского поисково-спасательного отряда, которые прибыли на место, обнаружили тело второго погибшего. Их личности уже установлены.

Утонули мужчины или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU