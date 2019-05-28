2019-05-28T10:16:34+03:00
Спорт

Владимирские гимнасты выиграли на этапе Кубка мира 7 медалей

Он прошел 27 мая в Хорватии
Алексей СУХОВ
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27 мая в городе Осиек (Хорватия) завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Воспитанники владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Николая Толкачева завоевали две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

В состав команды 33 региона вошли Алексей Ростов, Николай Куксенков, Кирилл Прокопьев, Сергей Кривунец, Александр Карцев и Анастасия Агафонова. Алексей Ростов стал лучшим в упражнениях на перекладине и вторым в упражнениях на кольцах. Анастасия Агафонова, для которой этап Кубка мира оказался первым взрослым международным турниром, выиграла золотую медаль в упражнении на разновысоких брусьях.

Александр Карцев тоже впервые выступал на взрослых международных соревнованиях и завоевал две награды: серебро - в упражнениях на перекладине и бронзу - в упражнениях на брусьях. Николай Куксенков стал вторым в упражнениях на коне-махи. Кирилл Прокопьев выиграл серебряную медаль в вольных упражнениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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