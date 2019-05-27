Ковровчанин проводил друга в армию и угнал его машину

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-27T17:29:48+03:00

Автомобиль он хотел продать по запчастям

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ковровчанина. Его обвинили в краже.

По данным УМВД, в декабре прошлого года обвиняемый проводил друга в армию и украл его машину. Зная, что автомобиль неисправен и стоит в деревне, 23-летний "друг" отбуксировал его в Ковров и хотел продать по запчастям.

Но парня задержала полиция. Сейчас дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU