Экс-начальник гороховецкого миграционного пункта брала взятки с иностранцев

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-27T17:16:53+03:00

Она выписывала им штрафы, а часть денег клала в карман

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Гороховецкий районный суд оштрафовал экс-начальницу местного миграционного пунка на 400 тысяч рублей с запретил ей занимать должности на госсужбе следующие два года. Бывшую чиновницу признали виновной в мошенничестве.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, при обращении иностранцев, хотевших оформить документов на право пребывания в России, она выписывала им штрафы. Потом чиновница сразу же брала с них деньги, частичного оплачивая штраф и оставляя остаток себе.

Противоправная деятельность государственной гражданской служащей пресечена в марте 2018 года сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России. На следствии и в суде бывшая чиновница придерживалась позиции частичного признания вины.

ИСТОЧНИК KP.RU