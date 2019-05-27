В Струнино в компании по уборке города три месяца не платили зарплату работникам
Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Чистый город» в городе Струнино, обвиняемого в полной невыплате заработной платы сотрудникам.
Сс апреля по июнь прошлого года руководитель предприятия, которое специализируется на уборке городских территорий и вывозе мусора, не выплачивал работникам заработную плату. При этом, на счет предприятия поступали солидные суммы денег, но их руководитель ООО "Чистый город" предпочел тратить на другие нужды. В итоге он оставил без зарплаты семь человек.
Сам же он зарплату получал своевременно, а людям говорил, что денег на выплату получки у предприятия нет.
В общей сумме струнинское предприятие задолжало сотрудникам более 80 тысяч рублей. После вмешательства следственного комитета деньги людям выплатили.
Следователь СК России направил уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования руководителя ООО «Чистый город» и назначении ему судебного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU