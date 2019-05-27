В Струнино в компании по уборке города три месяца не платили зарплату работникам

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-27T17:31:53+03:00

Деньги на счету фирмы при этом были

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Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Чистый город» в городе Струнино, обвиняемого в полной невыплате заработной платы сотрудникам.

Сс апреля по июнь прошлого года руководитель предприятия, которое специализируется на уборке городских территорий и вывозе мусора, не выплачивал работникам заработную плату. При этом, на счет предприятия поступали солидные суммы денег, но их руководитель ООО "Чистый город" предпочел тратить на другие нужды. В итоге он оставил без зарплаты семь человек.

Сам же он зарплату получал своевременно, а людям говорил, что денег на выплату получки у предприятия нет.

В общей сумме струнинское предприятие задолжало сотрудникам более 80 тысяч рублей. После вмешательства следственного комитета деньги людям выплатили.

Следователь СК России направил уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования руководителя ООО «Чистый город» и назначении ему судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU